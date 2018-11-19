Kolu Bazaya Sıkışan Kadını İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Samsun'un İlkadım ilçesinde kolu bazaya sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Çay Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında 7. katta yalnız yaşayan 63 yaşındaki Asiye Yetkin, kolunu yukarı kaldırdığı ve aniden düşen yatak ile baza arasına sıkıştırdı.

Bazadan kolunu kurtaramayan Yetkin, yanındaki cep telefonuyla yakınlarına ulaşamayınca komşularından yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada site yöneticileri de kapının kilidini açmak için yoğun çaba gösterdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı koçbaşı ve çeşitli aletler kullanarak açmaya çalışırken, bir itfaiye eri yan dairenin balkonundan eve girmeyi başardı.

Yetkin'in kolu itfaiye erinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olayı haber alan Asiye Yetkin'in oğlu Adem Yetkin de binaya gelerek kapının açılmasını sabırsızlıkla bekledi.

Dairenin kapısı yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından açılabildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırıldı.