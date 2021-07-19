Koltukları sökülen minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
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Koltukları sökülen minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı

Koltukları sökülen minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koltukları sökülen 15 kişilik minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koltukları sökülen 15 kişilik minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Bir ihbar üzerine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aşağı Işıklı Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Uygulamada, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan H.T. idaresindeki minibüs, kısa sürede yakalandı. Koltukları sökülmüş minibüste 15 kişilik minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayın şüphelisi H.T. adli makamlarca tutuklanırken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Van Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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