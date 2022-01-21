Koltuk döşemecisi ile nakliyecinin '50 lira' kavgası kamerada

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koltuk döşemecisi ile nakliyeci arasında koltuk taşıma ücretinin 50 lira az ödendiği gerekçesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ellerine orak ve sünger bıçağı alan ikilinin kavgası, araya giren esnaf ve vatandaşlar tarafından büyümeden sonlandırıldı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde koltuk döşeme atölyesinde eşi Şengül İnalgaç'la çalışan Ömer İnalgaç (46), geçen pazartesi günü Bahçelievler Mahallesi'nde oturan bir müşterisine ait, kumaşı değiştirilecek 2 kanepenin taşınması amacıyla nakliyeci Fatih Özdemir'le 100 liraya anlaştı. Kanepelerin yüklemesi sırasında müşteri, 6 sandalyenin de onarıma götürülmesini talep etti.

Arbede anları, Ömer İnalgaç'ın iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Fatih Özdemir'in Ömer İnalgaç'ın boğazını sıkması, Şengül İnalgaç'ın araya girmesi görülüyor. Ardından iş yerine giren Ömer İnalgaç'ın sünger kesme bıçağıyla dışarı çıkması, bir esnafın bıçağı Ömer İnalgaç'ın elinden alarak gitmesi, Fatih Özdemir'in de kamyonetinden orak alarak i şyerinin kapısına yönelmesi görülüyor.