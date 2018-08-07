Koltuk Değnekli" Hırsız Tutuklandı

Gaziantep'te birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelinin, kullandığı koltuk değneğiyle bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Mayıs ve 27 Temmuz'da meydana gelen evden ve otodan hırsızlık olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin A.N.A olduğunu belirledi.

Yeşilvadı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öten yandan şüphelinin kullandığı koltuk değneğiyle bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yaptığı an güvenlik kameralarına yansıdı.

Birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelinin, bir hırsızlık olayında duvardan atlarken ayağından sakatlandığı ve bu nedenle koltuk değneği kullandığı öğrenildi.