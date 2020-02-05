Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

05.02.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:02

Tekirdağ'da, 12 yıl önce enfeksiyon sonucu bir bacağını kaybeden 59 yaşındaki Erdoğan Görener, her gün koltuk değnekleriyle 3 kilometre katedip ayakkabı boyacılığı yaparak 6 çocuğunun geçimini temin ediyor.

Görener, her gün erken saatlerde sıcak-soğuk dinlemeden Aydoğdu Mahallesi'ndeki evinden 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Hükümet Caddesi'ndeki tarihi Orta Cami yanına değnekleriyle yürüyerek geliyor.

Burada gün boyu ayakkabı boyayıp akşam da söz konusu güzergahı aynı şekilde katederek evinin yolunu tutan Görener, kazandığıyla yaşları 9 ila 26 arasında değişen 6 çocuğu ve eşinin geçimini sağlıyor.

Erdoğan Görener, AA muhabirine, engeline rağmen çalışmaktan gurur duyduğunu ve kimseye muhtaç olmadan hayat mücadelesi vermenin kendine ayrı bir haz verdiğini söyledi.

Bazen sokaklarda sağlıklı olup da dilencilik yapanları gördüğünü ve bu durumun kendisini üzdüğünü ifade eden Görener, insanın alın teri dökerek hayatını kazanması gerektiğini dile getirdi.

Görener, emek vererek kazanılan paranın vicdanen kendisini rahatlattığını, ailesine helal lokma götürmenin tarifi imkansız bir mutluluk yaşattığını dile getirdi.

"Hayatım hep mücadeleyle geçti"

Hayatını hep mücadele ederek kazandığını anlatan Görener, ayakkabı boyacılığının yanı sıra daha önce hamallık gibi farklı işler de yaptığını, sürekli bir çalışma serüveni olduğunu ifade etti.

Bacağını kaybetmeden önce de boyacılık yaptığını anlatan Görener, "Yaklaşık 12 yıl önce ayağımda bir nasır çıktı. Sonra hastaneye gittiğim. Orada tedavi edildikten sonra taburcu oldum. Daha sonra ayağım enfeksiyon kaptı. Tekrar doktora gittiğimde bacağımın kesilmesine karar verildi." diye konuştu.

Bacağının kesilmesinden sonra çalışmaya devam ettiğini anlatan Görener, "Arada hamallık da yapıyordum. Bacağımı kaybettikten sonra boyacılığı devamlı yapmaya başladım." dedi.

Görener, hiçbir zaman halinden şikayet etmediğini ve sürekli şükrettiğini dile getirerek, "Çok şükür bu halimize. Ailemize bir parça ekmek götürüyoruz. 6 çocuk babasıyım. İşleri yok, onlara da ben bakıyorum." ifadesini kullandı.

Yüzde 40 engeli bulunan Görener, devletten de 500 lira destek aldığını sözlerine ekledi.

Tekirdağ'da baharatçılık yapan Hasan Bedel de Görener'in engeline rağmen çalışmaktan gocunmayan biri olduğunu söyledi.

Görener'in her gün dükkanının önünden geçtiğini aktaran Bedel, "Erdoğan ağabey çok çalışkan bir insan. Yıllardır buradan geçer köşesine gider. Kimseden medet ummaz. Alın teri ile ekmeğini kazanır." diye konuştu.

Kaynak: AA