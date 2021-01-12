Koltuk değneklerine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı
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Koltuk değneklerine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı

12.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:17
Koltuk değneklerine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelendiği E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelendiği E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.V.'yi durdurdu. Polis ekiplerinin E.V.'nin üzerinde yaptığı aramada suç unsuruna rastlanmadı. Ekipler, E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada ise uyuşturucu ele geçirdi.Uyuşturucuya el konurken gözaltına aldığı E.V.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.


Koltuk değneklerine uyuşturucu saklayan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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