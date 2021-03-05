Koltuk değnekleri ile girdi, yürüyerek çıktı

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Koltuk değnekleri ile girdi, yürüyerek çıktı -Zabıta ekiplerinin sözlü terapisi dilenciyi iyileştirdi Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan dilenci, sakat olarak girdiği Zabıta Amirliği binasından yürüyerek çıktı.

Koltuk değnekleri ile girdi, yürüyerek çıktı

-Zabıta ekiplerinin sözlü terapisi dilenciyi iyileştirdi

DÜZCE- Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan dilenci, sakat olarak girdiği Zabıta Amirliği binasından yürüyerek çıktı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar eden dilencilere yönelik denetimleri devam ediyor. Ekipler, şehir merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda sakat numarası yaparak koltuk değneğiyle vatandaşın duygularını istismar eden dilenci K.Ç.'yi yakaladı. Zabıta Amirliği binasına götürülen K.Ç.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahsın sakat olmadığını fark etti.

Koltuk değnekleriyle binaya giren sahte dilenci, vatandaşları kandırmak ve haksız kazanç elde ederek Kabahatler Kanunu çerçevesinde suç işlediği gerekçesiyle işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ