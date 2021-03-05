Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı
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Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı

05.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:35
Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı

DÜZCE'de, koltuk değneğiyle dilenirken yakalanan K.Ç., zabıta karakolundaki işlemlerinin ardından değneği bırakıp yürüyerek çıktı.

DÜZCE'de, koltuk değneğiyle dilenirken yakalanan K.Ç., zabıta karakolundaki işlemlerinin ardından değneği bırakıp yürüyerek çıktı.

Düzce Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine şehir merkezinde dilencilere yönelik yaptıkları uygulamada koltuk değneğiyle dilenen K.Ç.'yi yakaladı. İşlemlerin yapılması için zabıta karakoluna götürülen K.Ç. hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı. K.Ç. koltuk değneğiyle girdiği zabıta karakolundan yürüyerek çıktı. Bir zabıta memuru, "Ayağında bir şey yok. Karakoldan iyileşip gideceksin. Arkadaş değnekle gelmişti. Herhangi bir tedaviye ihtiyaç duymadan değnekle geldiği yerden yürüyerek gidiyor" dedi.


Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı
Koltuk değneğiyle girdiği karakoldan yürüyerek çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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