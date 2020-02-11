Koltuk değneğini bir yana bırakıp depremzedelere yüreğiyle yardım ediyor

11.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:58

Edirne'de depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında gönüllü olarak görev alan engelli üniversite öğrencisinin azmi, çevresindekilerin takdirini topluyor.

Elazığ'daki depremzedelere Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonunda daha önce gönderilen 7 tır yardıma ek olarak yeni bir kampanya başlatıldı.

Gıda yardımını kapsayan kampanya için hayırseverler yardımlarını Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oluşturulan toplama merkezine getiriyor.

Burada sınıflanan gıda paketleri kolilere yerleştiriliyor. Yoğun bir çalışmanın sergilendiği merkezde bedensel engelli Cemal Hazar Kahraman'ın azmi takdir topluyor. Koltuk değneğini bir yere koyup sandalyeye oturan Cemal Hazar, gıdaların sınıflanması yanında koli bantlama işlerini büyük bir çaba ile yapıyor.

"Ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum"

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü Öğrencisi Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin depremin ardından birlik ve beraberlik gösterdiğini söyledi.

Kendisinin de yardım kampanyasında gönüllü çalıştığını belirten Kahraman, "Ekstra bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sonuçta yardıma ihtiyacı olana yardım etmek bizim görevimizdir. Bu görevi en güzel şeklide yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

Yardım Koordinasyon Masası Görevlisi Şeyda Bozdağ da yardım kampanyası çalışmalarında kendilerini duygulandıran anların da yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hazar kardeşimiz de engeline rağmen aramıza katıldı. Buda engelli bireylerin toplumda ne kadar aktif olabileceğini ve iş hayatında gösteren bir durum oldu. Bu bizi duygulandırdı. Öte yandan, sayın Valimiz Ekrem Canalp kurumsal kimliğinin dışında gece geç saatlerde buraya vatandaş kimliğiyle katılıp çalışmalarımıza destek veriyor. Arkadaşlarımız bu konuda çok fazla motivasyon gösterdi."

Bu arada yardımların içinde duygulandıran mektuplar yer alıyor. Yazmayı yeni öğrendikleri yazılarından anlaşılan yaşı küçük pek çok yardımsever, mesajlarında depremzede arkadaşlarına üzülmemeleri çağrısında bulunuyor.

Son kampanya kapsamındaki tır bugün Elazığ'a yola çıkacak.

Kaynak: AA