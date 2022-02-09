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Koltuk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı, Yavuz Yılmaz - Güncel
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Koltuk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koltuk atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde koltuk atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Mobilya Sanayi Sitesi 8'inci Mobilya Sokak'taki 3 katlı koltuk atölyesinin 3'üncü katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İşçiler atölyeyi boşaltırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin merdivenli araçla müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınıp, 1 saatte söndürüldü.İş yerinin 3'üncü katının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Koltuk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Koltuk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Koltuk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İtfaiye, İnegöl, Yangın, Güncel, Haberler

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