Koltuk atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir koltuk atölyesinde çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokak'ta faaliyet gösteren bir koltuk üretim atölyesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler teras katını tamamen sararken, olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi yönlendirildi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden İtfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeni ile yaralanan kimse olmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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