Koltuk atıklarını ormana atan firmaya para cezası KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koltuk ve baza imalatı sırasında ortaya çıkan sünger ve kumaş atıklarını ormanlık alana atan firmaya 1000 TL ceza kesilirken, atıkları da kaldırması sağlandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, koltuk ve baza imalatı sırasında ortaya çıkan sünger ve kumaş atıklarını ormanlık alana atan firmaya 1000 TL ceza kesilirken, atıkları da kaldırması sağlandı.

İlçeye bağlı Pelitli Mahallesi'nde ormanlık alana atılan atıkları görenler, durumu Gebze Belediyesi'ne bildirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekibi, bölgeye giderek, incelemede bulundu. Yapılan araştırma sonucu atıkların, Çayırova ilçesinde baza ve koltuk imalatı yapan firma tarafından atıldığı belirlendi. Gebze Belediyesi'nce imalattan kaynaklı sünger ve kumaş gibi atıkları ormanlık alana atan firmaya, 'Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesine göre 1000 TL ceza uygulandı. Atıkların ise firma tarafından kaldırılarak, bertaraf edilmesi sağlandı.

Kaynak: DHA