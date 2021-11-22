Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, koltuk ve yastıkların altında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Z.B.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada koltuk ve yastık altında paketler halinde satışa hazır 70 gram metamfetamin bulurken, 1 adette hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahsa işlem yapılırken, Z.B. gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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