Koltuk altında 1 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da polisin bir yolcu otobüsüne gerçekleştirdiği operasyonda, 2 yolcunun koltuk altına gizlenmiş toplam 1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Aksaray'da polisin bir yolcu otobüsüne gerçekleştirdiği operasyonda, 2 yolcunun koltuk altına gizlenmiş toplam 1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a Aksaray üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 21 plakalı otobüsü Aksaray - Ankara karayolunda durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan A.F. ve E.T. isimli şüphelilerin üzerinde arama yapan NSM ekipleri şahısların koltuk altlarına gizlenmiş toplam 1 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
Kaynak: İHA