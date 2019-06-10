Koltuk altı deodorant kutularında uyuşturucu sevkiyatı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu serasına dönüştürülen villalarda 980 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir tır ve yabancı plakalı bir otomobile düzenlenen baskınlarda ise 70 kilo eroin ile 20 kilo kokain yakalandı. Türkiye'ye giren otomobilde yapılan aramalardaysa koltuk altı deodorant kutularına gizlenmiş 20 kilo kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasındaki farklı zamanlarda Silivri, Esenyurt ve Küçükçekmece'de peş peşe baskın düzenlendi.

VİLLA 'UYUŞTURUCU SERASI'NA ÇEVRİLMİŞ Silivri'de 3 ayrı villaya baskın düzenleyen narkotik polisi, bodrum katında yapılan aramalarda özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilmiş daralı ağırlığı 250 kiloyu bulan 980 kök Hint keneviri ele geçirdi. Villaların 'sera' olarak tasarlanan bölmelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan saksı ve havalandırma boruları ele geçirildi. Uyuşturucu serasına çevrilen 3 villada A.S. (26), H.P.G. (33) ve H.S. (37) adlı 3 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCUYU KOLTUK ALTI DEODORANTINA GİZLEMİŞLER Gaziantep'ten İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir tıra Küçükçekmece'de park alanında gece yarısı baskın düzenledi. Baskında gizli bölmelere yerleştirilmiş 70 kilo eroin ele geçirilirken, tır sürücüsü Z.A. (28) ile beraberindeki Ü.A. (27) gözaltına alındı. Esenyurt'ta yabancı plakalı bir otomobili takibe alan polis, uyuşturucu bulunduğu şüphesiyle araçta arama yaptı. Hollanda'dan Bulgaristan'a, oradan da Türkiye'ye giren otomobilde yapılan aramalarda koltuk altı deodorant kutularına gizlenmiş 20 kilo kokain ele geçirildi. Baskında araç sürücüsü Bulgaristan uyruklu D.A.G. (49) gözaltına alınırken, kokainin ter kokusunu gidermek için kullanılan koltuk altı deodorantı kutularına gizlenerek yurda sokulması görenleri hayrete düşürdü.

Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i Türk 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı. 6 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA