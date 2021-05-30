Koltuğu sallantıda olan Netanyahu'dan son dakika manevrası: Saar ve Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi
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Koltuğu sallantıda olan Netanyahu'dan son dakika manevrası: Saar ve Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi

Koltuğu sallantıda olan Netanyahu'dan son dakika manevrası: Saar ve Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve muhalefete geçen Gideon Saar ile Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi; Saar teklifi geri çevirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisinden ayrılarak yeni parti kuran ve muhalefete geçen Gideon Saar ile Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'e dönüşümlü başbakanlık önerdi; Saar teklifi geri çevirdi.

Netanyahu, rakipleri Yair Lapid ile Naftali Bennett'in koalisyon hükümeti kurma konusunda ilerleme kaydettiği yönündeki haberlerin ardından yeni bir hamle yaptı.

Koltuğu sallantıda olan Netanyahu, Lapid-Bennett koalisyonunda yer alması beklenen Yeni Umut Partisi lideri Saar'a ve Yamina liderine dönüşümlü başbakanlık önerdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Netanyahu'nun önerisinde, kurulacak koalisyon hükümetinin başbakanlık koltuğunda ilk 1 yıl 3 ay Saar'ın oturması öngörüldü.

Daha sonra Netanyahu'nun 2 yıl boyunca başbakanlığı devralması, koalisyonun son 1,5 yılında ise Bennett'in başbakan olması önerildi.

Netanyahu'yu değiştirmekte kararlıyız mesajı

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut'u kuran Saar, İsrail Başbakanı'nın "son dakika" manevrası olarak yorumlanan teklifini reddetti.

Saar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pozisyonumuz ve taahhüdümüz devam ediyor: Netanyahu'nun yönetimini değiştirmek." ifadelerini kullanarak İsrail Başbakanı'na kapıları kapattı.

İsrail basınında dün çıkan haberlerde, Bennett'in Lapid ile koalisyon hükümeti kuracağını bugün duyuracağı ileri sürülmüştü.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek

Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için görevi Rivlin'e geri iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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