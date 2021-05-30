Koltuğu sallanan Netanyahu, muhaliflerle koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini açıklayan Bennett'e yüklendi
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Koltuğu sallanan Netanyahu, muhaliflerle koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini açıklayan Bennett'e yüklendi

Koltuğu sallanan Netanyahu, muhaliflerle koalisyon hükümeti kurmayı hedeflediğini açıklayan Bennett'e yüklendi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalif partilerle koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını duyuran Yamina Partisi lideri Naftali Bennnett'i hedef aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhalif partilerle koalisyon hükümeti kurmak için çalışacağını duyuran Yamina Partisi lideri Naftali Bennnett'i hedef aldı.

Netanyahu düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinden Yesh Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid ile koalisyon hükümeti kurmak için çalışma yapacağını açıklayan Bennett'i, yüzyılın aldatmacasını gerçekleştirmekle suçladı.

Bennett'in İsrail kamuoyunu yanılttığını ileri süren Netanyahu, Yamina liderinin tek umursadığı şeyin başbakan olmak olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Bennett ve Yeni Umut Partisi lideri Gideon Saar'a bu sabah yaptığı dönüşümlü başbakanlık teklifini yinelerken, Bennett-Lapid önderliğindeki koalisyon hükümetinin İsrail'in güvenliği ve geleceği için tehdit teşkil ettiğini öne sürdü.

Yamina lideri Bennett, bu akşam düzenlediği basın toplantısında Netanyahu liderliğinde sağcı hükümetin kurulması seçeneğinin mümkün olmadığını belirterek, Lapid ile koalisyon kurmak için çalışacağını belirtmişti.

Söz konusu koalisyonun kurulması durumunda ilk 2 yıl Bennett başbakan olacak, sonraki 2 yıl koltuğa Lapid oturacak.

Bennett-Lapid liderliğinde koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl aralıksız oturduğu başbakanlık koltuğunu kaybedecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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