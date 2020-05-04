Kolpaçino'nun devam filmi gelecek mi? Şafak Sezer açıkladı

Oyuncu Şafak Sezer, "Kolpaçino" serinin dördüncü filmi "Kolpaçino Dört Dörtlük" çekimlerine korona virüs salgının bitmesinin hemen ardından başlayacağını söyledi

Oyuncu Şafak Sezer, bir arkadaşının Instagram canlı yayınına konuk oldu. "Kolpaçino" serisinin 4'üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, Mayıs ayında çekimlerin planlandığını ancak araya giren salgın nedeniyle çekimleri beklemeye aldığını ve salgının bitmesiyle birlikte filmin çekimlerine başlayacağını ifade etti.

Yeni karakterler ile birlitke son hazırlıklarını yapan usta oyuncu, gerekli ortamlar ile anlaşma sağlanırsa filme dijital platformlarda da yer verebileceğini açıkladı.



