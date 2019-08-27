27.08.2019 12:51

?Kolostomi torbalı? yaşam mücadelesi Türkiye'de son buldu

İSTANBUL, (DHA)- ROMANYA'DA yaşayan Cornel Sırbu, kolonoskopi muayenesi esnasında kalın bağırsak kanseri olduğunu öğrendi. Gerçekleştirilen ameliyatta Sırbu'nun bağırsağı dışarı alınarak 'kolostomi torbasına? bağlandı. 'Kolostomi torbası' ile hayatına devam eden ve zor günler geçiren Sırbu, Türkiye'de gerçekleştirilen operasyonla torbadan kurtulup sağlığına kavuştu.

Romanya'da yaşayan özel bir şirkette mühendis olarak çalışan Cornel Sırbu, 2017 yılında rutin kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdı. Operasyon sırasında Sırbu'nun kalın bağırsağında kolon poliplerine rastlandı. Kalın bağırsak kanseri tanısıyla ameliyata alınan Cornel Sırbu'nun bağırsağı vücudunun dışına çıkarılarak 'kolostomi torbasına? bağlandı. 3 yıl boyunca 'kolostomi torbası' ile yaşamına devam eden Sırbu, hem iş hem sosyal yaşamında birçok olumsuzluk yaşadı. Romanya'da doktorların bağırsağın içeri alınamayacağını söylemesi üzerine soluğu Türkiye'de alan Cornel Sırbu, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar tarafından gerçekleştirilen operasyon ile adeta yeniden doğdu.

'EVDE KAPALI KALMAK ZORUNDA KALDIM'

'Kolostomi torbalı' yaşamın çok zor olduğuna dikkat çeken Cornel Sırbu, 'İlk tanı 2017'de konuldu. Normal kontroller esnasında kolonda birkaç polip görüldü. O esnada ameliyat kararı verdiler. Polip olan kısım çıkarıldı. Ameliyat sonrası bağırsağın bir kısmı dışarıya çıkarılarak torbaya bağlandı. Ardından kemoterapi tedavileri başladı. Çok iyi gitmediğini fark ettiğimde Türkiye'ye gelme kararı aldım. Genel cerrahi ve onkoloji doktoru tedavi verdi. Kemoterapiye cevap verince kolostomi torbasının kapatılmasına karar verildi. Bu torba ile yaşamak hayatımı olumsuz derecede etkiliyordu. Hiçbir yere gidemiyordum, evde kapalı kalmak zorundaydım. 3 sene boyunca bu torba ile yaşadım. Torba dolması diye daha az yiyordum. İşimle ilgili toplantılara da çok zor katılıyordum. Ameliyat sonrası kapatıldığı için kendimi artık daha iyi hissediyorum' dedi.

Çok zor bir dönemden geçirdiklerini anlatan eşi Emilia Sırbu ise, 'Çok zor bir dönemden geçtik. Tanı ilk konulduğunda bütün aile şoktaydı. Ameliyata girerken kimse bize torba ile uyanacak demedi. Ameliyat sonrası torbayı görünce herkes yıkıldı. Aileden birinin bakımını yapması gerekiyordu. Bakımı ben üstlendim. Eşim işine çok vakit ayıramıyordu. Çok zor günlerdi' diye konuştu.

KANSER NAKATA YAKLAŞTIKÇA RİSK ARTIYOR

Operasyonun 'kolostomi torbalı' bitmesinin nedenini açıklayan Prof. Dr. Fatih Ağalar, 'Kalın bağırsak kanserleri makata yaklaştıkça ameliyatın torbalı olması olasılığı çok daha fazla artar. Bir tümör ne kadar makata yakınsa o kadar radyoterapi ihtiyacı doğurur. Ne kadar çok radyoterapi verirsek ameliyat tipine bakılmaksızın geçici torba ile ameliyat biter. Bir de bazı rektum tümörlerinde çok aşağı seviyedeyse o kısım tamamen tömürü yok etmek için iptal edilir. Hasta kalıcı torba ile ömür boyu yaşar. İlk aşamadan sonra hastaların neredeyse yüzde 60'ı bir daha torba kapatılması ameliyatıyla karşı karşıya gelemiyorlar. Ömürlerini o torba ile bitiriyorlar. Bu hastaların bilincinin artırılması önemli. Kapatılacak bazı hastalarda uygun hekimler tarafından birtakım özel tekniklerle torbalar kapatılabilir' ifadelerini kullandı.

'POLİPLER KOLONOSKOPİDE TESPİT EDİLİR'

'Torba kapatılması açılması kadar risklidir' diyen Prof. Dr. Ağalar, 'Yüzde 4 hastanın kaybedilmesi riskini taşır. O nedenle mümkün olduğunca torbadan kaçınmak gerekir. Ameliyat torbalı bitti ise tedavi sonrası kişiyi iyi bir merkeze sevk etmek gerekir. Erkeklerde akciğer ve prostat kanserinden sonra en sık görülen kanserdir. Kadınlarda da meme ve akciğerden sonra görülür. Yüzde 90'ı iyi huylu oluşumlar dediğimiz poliplerden gelişir. Polipleri kolonoskopiyle tespit ederiz. Polipler temizlendiğinde kanser riski normal popülasyon riskine iniyor. Önlenebilir erken yakalandığında rahat bir şekilde tedavi edilebilir. Erken teşhisle birlikte korkulacak bir hastalık değildir' değerlendirmesinde bulundu.

45 yaşına gelen herkese tarama kolonoskopisi önerdiklerini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, 'Tarama kolonoskopisinde işler yolunda ise diğer tarama 10 sene sonra olacak. Ailede kalın bağırsak kanseri olup olmaması da kolonoskopi sıklığında rol oynuyor' dedi.

Kaynak: DHA