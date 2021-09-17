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Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: "Nasıl oldu bilmiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: "Nasıl oldu bilmiyorum" İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğini üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: "Nasıl oldu bilmiyorum"

İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğini üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Veysi E.'nin ifadesinde, "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 31 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Veysi E., eşi Fatma E.(21), çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi. Eşinin çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darbederek eve getirdi. Burada eşini darbetmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ve 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.'nin üzerine kolonya döküp, anne ve bebeğini ateşe verdi. Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Önce 'Yanlışlıkla' dedi, ardından gerçeği itiraf etti

Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

"Nasıl oldu bilmiyorum"

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Veysi E.'nin emniyetteki ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ayrıca Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Kolonyalı vahşetin şüphelisi babadan ilginç ifade:
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