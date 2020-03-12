Kolonyacılarda 'Korona' kuyruğu
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Sağlık

Kolonyacılarda 'Korona' kuyruğu

Kolonyacılarda 'Korona' kuyruğu Korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlar soluğu kolonyacılarda aldı Stoklardaki dezanfektan ve kolanyalar tükendi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüsünün Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşlar kolonyacılara akın etti.

12.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
Kolonyacılarda 'Korona' kuyruğu

Kolonyacılarda 'Korona' kuyruğu

Korona virüsünden korunmak isteyen vatandaşlar soluğu kolonyacılarda aldı

Stoklardaki dezanfektan ve kolanyalar tükendi

DENİZLİ - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüsünün Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklamasının ardından vatandaşlar kolonyacılara akın etti. Denizli'de dezenfektan ve kolonya stoklarının bittiğini söyleyen esnafların dükkanlarında uzun kuyruklar oluştu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Korona virüsünün Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklaması üzerine vatandaşlar, önlem almak için kolonyacılara yöneldi. Taleplere yetişemeyen esnafların, dükkanların önünde uzun sıralar oluştu. Eczanelerde dezenfektan stokları tükendi. Esnaf virüsün fiyatları etkilemediğini iddia ederken, vatandaşlar ise esnafların salgını fırsat bildiklerini ve fiyatların zamlandığını ileri sürdü.

Ham madde sıkıntı olduğunu ve bu sebepten fiyatlarda küçük bir artış olduğunu dile getiren esnaflardan Murat Aslan, "Tabi ki korona virüsünden dolayı biraz hareket var piyasada ister istemez, insanların sağlığı için tabi ki olması gereken bu. İlgi var yani satışlara, ilgi var. Biz de bir şey yok ama ham madde sıkıntısı var yani ham maddeden dolayı biraz bir miktar yükseliş var. Ama çok abartılı bir şekilde değil yani. Olmaması lazım zaten yani bu şekilde halkla oynamamak gerekiyor. Mümkün değil böyle bir şey olamaz ve yapılırsa zaten ayıptır. Bu can sağlığıyla alakalı bir şey daha ki sen fedakarlık yapacaksın müşteriye daha iskonto bile yapman gerekiyor. Şahsen biz öyle yapıyoruz" diye konuştu.

"Bu bir fırsatçılık"

Kendisini bakterilerden korumak amaçlı kolonya alan Feride Gül, "Az önce başıma gelen bir olay oldu. Bir şişe kolonyaya 37 buçuk lira dediler. Bu bence bir çıkarcılık, fırsatçılık" ifadelerini kullandı. İsmail Özen isimli vatandaş ise. "Bu virüs davasından kolonya artık kara borsa mı oldu diyelim ne diyelim? 17 lira dediler şuna. Valla şu durumda normal. Biz tedbirimizi alalım" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar, kolonya dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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