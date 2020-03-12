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Hayrettin Karaoğuz, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor

Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor Türkiye'de de tespit edilen koronavirüs vakası nedeniyle kolonya satışları arttı 51 yıldır kolonya üretimi yapan Hayrettin Alpaslan, ham madde tedarik edemediği için yurt dışına kolonya gönderemediğini söyledi Türkiye'de de ortaya çıkan...

12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor

Kolonyacılar ham madde sıkıntısı yaşıyor

Türkiye'de de tespit edilen koronavirüs vakası nedeniyle kolonya satışları arttı

51 yıldır kolonya üretimi yapan Hayrettin Alpaslan, ham madde tedarik edemediği için yurt dışına kolonya gönderemediğini söyledi

ADANA - Türkiye'de de ortaya çıkan koronavirüsten korunmak için uzmanların tavsiye ettiği kolonyanın satışında adeta patlama yaşanırken, imalatçı firmalar ham madde sıkıntısı yaşıyor. Adana'da 51 yıldır kolonya üretimi yapan Hayrettin Alpaslan, "Suriye, Irak ve İran'dan tır bazında ciddi talep geldi ama ham madde olmadığı için gönderemedik. Ham madde temin edemiyoruz. Yetkililerin önlem alması lazım" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve İran, İtalya'yı da büyük ölçüde etkileyen koronavirüste ilk vaka Türkiye'de de tespit edildi. Koronavirüs'ten korunma yollarını arayan vatandaşlarda kolonya ve el dezenfektanı ürünleri gibi antibakteriyel ürünler depolamaya başladı. Özellikle 80 derecelik kolonyaya ilgi arttı.

Bu ilgi nedeniyle de üreticiler ham madde sıkıntısı yaşamaya başladı. Geçen aya kadar alkol sıkıntısı yaşamayan üreticiler, son 1 haftadır mal tedarik edemiyor. Adana'da ise 51 yıldır kolonya üretimi yapan Hayrettin Alpaslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kolonyaya yurt içi ve yurt dışından çok talep olduğunu söyledi.


"Son 10 gündür mal yok diyorlar"

Talepleri karşılamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Alpaslan, tedarikçilerin kendilerine bilerek mal vermediğini iddia ederek şunları kaydetti:

"Biz ciddi talep karşısında sıkıntısı içerisindeyiz. Ham madde bulamıyoruz. Türkiye'de bilinen 4-5 tedarikçi firma var. Benim şahsi kanaatim ellerinde ham madde vardır ama piyasadaki dengeleri kendi lehlerine yani fiyatı yükseltmek için bekletiyorlar. Şuan bize net fiyat vermiyorlar. Ancak ellerinde mal olduğuna inanıyoruz. Çünkü onlar tedariklerini yapmışlardır. Bu hastalık gündeme geldikten ve kolonyanın önemi ortaya çıktıktan sonra bunlar yok satmaya başladı. Son 10 gündür mal yok diyorlar."

Vakanın Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından okul ve fabrikalardan çok yoğun sipariş geldiğini belirten Hayrettin Alpaslan, "Okul ve fabrikalardan gelip mal aldılar. Yurt dışından Suriye, Irak ve İran'dan da talep geldi. Tır bazında ciddi talepler geldi ödemeyi hemen yapma koşulu da verdiler ama biz ham madde olmadığı için gönderemedik. Geçen sene 1 milyon litrenin üzerinde kolonya üretmiştik. Ancak bu sene elimizde ham madde yok. Böyle bir şey hastalıkta bilmiyorduk. Ne yapacağız şaşırdık" diye konuştu.


"1 litre kolonya için 55 lira"

Tedarikçilerin ham madde fiyatlarını yükselteceğini buna karşı da devletin önlem alması gerektiğini söyleyen kolonya üreticisi Hayrettin Alpaslan, "Ben eminim 1 hafta sonra bu tedarikçi firmalar bize gelecekler ve mantık dışı söylemlerle fiyatı yükseltecekler. Bizim elimiz mahkum ama. Burada yetkililere çok ciddi görev düşüyor. Yetkililer çok rahat bunları denetleyebilir. Bu mallar gümrükten giriyor. Tüketicinin de çok dikkat etmesi gerekiyor. 1 litre kolonya için 55 lira diyen duydum ben. 5 litre için 100 liranın üzerinde isteyenler varmış. 5 litre kolonya şuanda 55 lira. Dün de 55 liraydı ama. 1 ay önce de aynı fiyattı. Fırsatçılar ortaya çıkıyor artık. Asıl tedarikçi fırsatçı olursa küçük esnaf ne yapsın" ifadelerini kullandı.


"Devlet isterse tespit eder"

Bazı fırsatçıların kolonya içerisine etil alkol yerine metil alkol koyabileceğini bunun da vatandaşın sağlığını tehdit edeceğini aktaran Alpaslan, "Kolonya metil alkolü kabul eden bir üründür. Metil alkol ise zehirdir. Çok tehlikelidir. Vatandaşın yapacağı bir şey yok ama yetkililer denetlemeli. Devlet metil alkole karşı ve bu fiyatların tespitine karşı önlem alması lazım" dedi.

Dünyada hızla yaygınlaşan koronavirüs nedeniyle maske fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarının kolonya içinde yaşanmamasını isteyen üretici Hayrettin Alpaslan, "Maske fiyatlarını ne yaptıklarını biliyoruz. Aynı şey kolonyanın da başına gelmesin. Devlet isterse çok basit şekilde tespit edilebilir. Bizim ana ham maddemiz alkoldür ve onun da girişleri bellidir. Türkiye'de normal ticarette de kar oranları bellidir. 1 hafta önce ki fiyatlara bakarak da devlet tespiti yapabilir. 1 haftada Türkiye'de ne oldu sanki. Deprem mi oldu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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