"Kolonyacı Amca" vefat etti
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"Kolonyacı Amca" vefat etti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 bin kolonya şişesiyle oluşturduğu koleksiyonu ile gündeme gelen Necmi Hopaç, 79 yaşında hayatını kaybetti.

03.09.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:39

Samsun'un Alaçam ilçesinde 3 bin kolonya şişesiyle oluşturduğu koleksiyonu ile gündeme gelen Necmi Hopaç, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evinde ailesi ile birlikte yaşayan ve 1964 yılında hobi olarak başladığı kolonya şişesi biriktirme alışkanlığını vefatına kadar ilk günkü heyecan ve istekle sürdüren Necmi Hopaç, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Çevresinde "Kolonyacı Amca" olarak tanınan Hopaç, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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