Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı
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Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı

Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'ta camide kolonya ve çakmakla oyun oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Bayburt'ta camide kolonya ve çakmakla oyun oynayan çocuklar yangına neden oldu. 10 yaşındaki çocuk üzerine sıçrayan alevlerden yandı.

Bayburt'un Çayırköprü köyünde bulunan camide çocuklar kolonya ve çakmakla oynarken yangın çıktı. Çıkan yangını söndürmeye çalışan 10 yaşındaki Emir Genç'in üzerine sıçrayan alevler ise yüzünde ve boynunda yanıklara neden oldu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyü camisinde çocukların kolonya ve çakmakla oynaması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen 10 yaşındaki Emir Genç, kendisine de sıçrayan alevler sonucu yandı. Yüzünün ve boynunun büyük bölümü yanan Genç, Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğunun camide çıkan alevleri söndürmeye çalışırken yandığını belirten Ömer Genç, "Şu an hastanedeyiz çocuğumun tedavisini yaptırıyoruz. Doktorlar çok ilgili ve gerektiği şekilde tedaviler yapılıyor. Olay anında kendim orada değildim ama söylenilene göre bir kolonya vakası daha yaşandı. Çocuğum çıkan yangını söndürmeye çalışıyor. Yangınlar çıkmasın diye örnek olmaya çalışırken kendisi de çıkan alevlerle yanıyor. Caminin içerisinde çıkan ateşi üfleyerek söndürmeye çalışırken kolonya üzerine sıçrıyor. Bu şekilde çocuğum yanarak bu hale geliyor. Umarım kısa süre içerisinde iyileşir. Diğer çocuklarda bir şey yok sadece benim çocuğum söndürmeye çalıştığı için o yanmış" dedi. - BAYBURT

Kolonya ve çakmaklı oyun yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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