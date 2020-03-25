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Balıkesir, Güncel

Kolonya üreticisinden metil alkol uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dededen toruna geçen kolonyacılık mesleğini devam ettiren Himmet Soyak, vatandaşları metil alkol ve fırsatçılar konusunda uyardı.

25.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:19
Kolonya üreticisinden metil alkol uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dededen toruna geçen kolonyacılık mesleğini devam ettiren Himmet Soyak, vatandaşları metil alkol ve fırsatçılar konusunda uyardı.

Kertil Kolonya yetkilisi Himmet Soyak, etil alkol sıkıntısı sonrası kolonya fiyatlarının 2,5 kat arttığını belirterek, vatandaşları fırsatçılara ve metil alkol kullanılan kolonyalara karşı uyardı. Soyak, "400 cc limon kolonyasının bugün olması gereken fiyatı 20-25 lira aralığındadır, ilerleyen günlerde yine değişir ama 100 lira asla olmaz" dedi.

Soya, ucuz kolonya olarak piyasada gezen merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Şu an Türkiye'de ve dünya genelinde doğal dezenfektan olarak nitelendirilen kolonyaya çok fazla talep olduğunu belirten Soyak, "Ancak kolonyanın yapıldığı ham madde olan etil alkol piyasada yok ya da çok sınırlı bir şekilde var. Biz dededen gelen bir mesleği sürdürüyoruz. 1962 yılından beri bu işin içerisindeyiz. Dedelerimizin, babalarımızın da bu şekilde sıkıntıya düştüğünü sanmıyorum. Korona virüsün ham maddeye etkisini şöyle anlatayım. Etil alkolün ülkemize girişi Pakistan ya da Bulgaristan'dan olur. Fakat Çin, Pakistan'ın 2020 yılı üretiminin tamamını satın aldı. İtalya'daki salgının Fransa ve Almanya'ya sıçramasından dolayı Bulgaristan'dan gelen ham maddenin yönü de o tarafa dönmeye başladı. Biz sınırlı sayıda giren etil alkolü elimizden geldiği kadar işleyip müşteriye sunmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde stok yapmıyor, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Kolonyaya talep sonrası fırsatçılar ve karaborsacıların ortaya çıktığını, vatandaşın da bu yönde şikayetleri olduğunu belirten Soyak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet, kolonya fiyatları yaklaşık 2,5 kat arttı. Ama bir şişe kolonya 100 lira olmadı. Bizden daha önce ürün alan biri bugün internette bu ürünü 100-120 liraya satıyor. Bu fırsatçılıktır, buna lütfen aldanmayın. 400 cc limon kolonyasının bugün olması gereken fiyat 20-25 lira aralığındadır, ilerleyen günlerde yine değişir, ama 100 lira asla olmaz. Bazıları 'Elinizde ne kadar kolonya varsa satın alalım' diyorlar. Bu kadar kolonya alan insanlar zamanı geldiğinde bunu bize ve vatandaşa karşı koz olarak kullanacak. Biz bu istekleri geri çeviriyoruz."

"Metil alkole dikkat"

Vatandaşları metil alkolden üretilen merdiven altı kolonyalara karşı ikaz eden Soyak, "90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda çok başımıza geldi. Metil alkolden kolonya ürettiler. Bu kolonya ucuz diye insanlar buna sarılmasınlar. Fırsatçılar asıl şimdi doğacaktır. Tehlikeli olan metil alkolün kolonyada kullanımı yasaktır. Maalesef teklifler var, geliyor bazen. Biz çizgimizi bozmadık. Bozmayı da düşünmüyoruz. Elimizde çıkan ne varsa, ham madde ne varsa, stok yapmadan insanlara ulaştırma gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Metil alkoldeki en büyük sıkıntı şu. İnsanları kör edebiliyor. Bunu içerseniz zaten ölürsünüz, en son İran'da da gördük. Biliyorsunuz sahte içki yapımında da kullanılıyor. Bu konuda Türkiye'de de birçok vakamız var, hayatını kaybeden vatandaşımız var. En iyi ihtimali kör olmak, gerisini siz düşünün" diye konuştu.

"Şişelerce kolonya almanıza gerek yok"

Vatandaşların da çok fazla kolonya almasına gerek olmadığını vurgulayan Soyak, şunları söyledi:

"İnsanların 10-15 şişe kolonya almasına gerek yok. Hadi evinde, iş yerinde, arabanda olsun diyorsan üç şişe kolonya al. Bir sonraki hafta tükettikten sonra yeniden al. Herkese yetsin, herkes alsın. Kimseye yok demeyelim. Talebin çok fazla olmasının bizi memnun etmesi lazım. Keşke bayramda bu kadar rağbet olsaydı. Açıkçası bu şekilde kolonya satmak pek keyifli değil, ama kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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