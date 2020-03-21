Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor
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Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor

Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyorDÜZCE'de kolonya üretimi yapan kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun, evlerde birer şişe kolonya bulunmasının ihtiyacı karşılayacağını belirterek, '1 tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar.

21.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:41
Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor

Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor

DÜZCE'de kolonya üretimi yapan kozmetik firmasının sahibi Nadir Yorgun, evlerde birer şişe kolonya bulunmasının ihtiyacı karşılayacağını belirterek, '1 tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Panik olmaları fiyatın artmasına neden oluyor' dedi.

Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de kolonya satışından patlama yaşandı. Düzce'nin Yenitaşköprü köyünde üretim yapan kolonya firmasının sahibi Nadir Yorgun, vatandaşlardan panik yapmamasını istedi, halka kolonya yetiştirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan stok yapmak yerine sadece bir şişe kolonya almalarını öneren Yorgun, "Halkımızın panik yapmasına gerek yok. Tüm kolonya üreticileri olarak halkımıza kolonya ulaştırmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bence panik yapılmayacak bir dönemdeyiz. Bir tane alsınlar, birkaç gün sonra bir tane daha alsınlar. Fiyatlar gereksiz karaborsaya çıkmasın. Bu sayede ucuz fiyattan alma şansları var. Biz buna gayret ediyoruz. Özellikle kendi fabrikamdaki personelle gece gündüz çalışarak ürün yetiştiriyoruz. Panik olacak bir konu yok" dedi.

'PANİK FİYATLARIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR'

Yorgun, halkın ürün bulamayınca yaşadığı paniğin fiyatlara yansıdığını ifade ederek, "Panik olmaları fiyatın artmasına neden oluyor. Tüccarlar böyle bir dönemde kar elde etmeye çalışıyor. Biz üreticiler ise kardan çok, halka bir an önce uygun fiyattan ürün vermeye çalışıyoruz. Bizden ürün almak isteyen aracılar var, ancak biz mağaza zincirlerine ürün vererek en uygun fiyatta halkımıza ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ÜCRETSİZ KOLONYA

Yorgun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz kolonya çağrısını karşılayacak durumda olduklarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği üzerine kolonya üreticileri istenen adetleri en kısa sürede vererek halka bedava kolonya dağıtacak. Biz de bunların içerisinde varız. Hatta en büyük rakamı bize verdiler. Hiç eksik olmadan ürünlerimizi teslim edeceğiz? dedi.

'1 YILDA SATILMASI GEREKEN ÜRÜN 3 GÜNDE BİTİYOR'

Kolonya satışlarının arttığını ifade eden Nadir Yorgun, şöyle konuştu:

'Türkiye'de kolonya alışkanlığı vardı, ama şu anda yıllık satılması gereken ürünleri insanlar 2-3 günde bitiriyor. Bence bu paniğe gerek yok. Evlerde birer tane kolonya olursa zaten yeterli şekilde ihtiyaç karşılanacaktır. Biz şirket olarak kendi şirketim bazında fiyatları çok uygun tutuyoruz. Ulusal market zincirlerinin fiyatlarına baktıklarında bilecekler ki normal fiyatlardır. Bunun üstü çok fazla kar konulan fiyatlardır. Dikkat etsinler. Pahalı ürün almasınlar. Bugün marketler zincirlerinden aldıkları aynı ürün, dışarda 4-5 katına satılıyor. Şu anda yeni bir uygulamaya geçtik. Zincir marketlerde büyük bidonlarda ürün veriyoruz. Bir aile, bir bidon kolonya aldığı zaman 5- 6 kişinin ihtiyacını karşılıyor. Pazartesi gününden itibaren satışlar bu şekilde başlıyor. Devletimiz yanımızda ve bize her türlü imkanı sağladı. Halkımız yanımızda, çalışanlarımız yanımızda. Sıkıntı yaratarak karaborsaya düşürmeye gerek yok.'

'BU BİR SAVAŞ VE BERABER KAZANACAĞIZ'

Salgına karşı verilen savaşı kazanacaklarını belirten Yorgun, "Bu gerçekten bir savaş. Üreticiler, çalışanlar bu mücadeleyi veriyoruz. Ticari düşünmemek lazım, öncelikli para kazanmayı düşünmemek lazım. Bir vatandaşa ne kadar çabuk ulaşırız, onu düşünmek lazım. Çalışanlarım yorgun, uyumuyorlar ve her noktaya ürün yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu bir savaş ve biz bu savaşı yeneceğiz. Halkımız, devletimiz ve üreticiler gayret ederse, biz bu işin altından kalkarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bize oldukça fazla destek verdi. Bakanlarımız destek verdi. Ürünler pazara hızlıca dağıldığı zaman görecekler. Biz gereğini yapıyoruz. İnsanlar gereksiz yere sokağa çıkmasınlar" dedi.

Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor

Kaynak: DHA

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Kolonya üreticisi: Panik, fiyatın artmasına neden oluyor

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