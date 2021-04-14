Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm koklamak orucu bozar mı?
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Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm koklamak orucu bozar mı?

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Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm koklamak orucu bozar mı?

Ramazan Ayı ile birlikte kolonya koklamak orucu bozar mı? sorusu sıklıkla soruluyor. Koronavirüsle mücadele de bize yardımcı olan büyük bir etken olan kolonya oruç bozdurur mu? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm koklamak orucu bozar mı?

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Ramazan Ayı ile birlikte kolonya koklamak orucu bozar mı? sorusu sıklıkla soruluyor. Koronavirüsle mücadele de bize yardımcı olan büyük bir etken olan kolonya oruç bozdurur mu? sorusu sıklıkla araştırılıyor. Kolonya koklamak orucu bozar mı? Diyanet kolonya koklamak orucu bozar mı? Parfüm koklamak orucu bozar mı?

KOLONYA KOKLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

ALKOL İÇEREN MADDELERİN TEMİZLİKTE KULLANILMASI CAİZ MİDİR?

İspirto, kolonya vb. sıvılarla, temizlik amacıyla üretilen alkollü maddelerin içilmesi haram olmakla birlikte (Buhârî, Edep, 80; Müslim, Eşribe, 73), temizlikte kullanılmaları caizdir. Namaz kılmadan önce bu ürünlerin sürüldüğü yerlerin yıkanması da gerekmez (Kâsânî, Bedâî', V, 115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764).

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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