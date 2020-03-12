Kolonya imalatçısı "Fırsatçılara geçit vermeyin" Kolonya imalatçısı "Fırsatçılara geçit vermeyin" Sivaslı kolonya imalatçısı, Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi Sivaslı kolonya imalatçısı, Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi.

Kolonya imalatçısı "Fırsatçılara geçit vermeyin"

Sivaslı kolonya imalatçısı, Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi

SİVAS - Sivaslı kolonya imalatçısı, Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından artan kolonya fiyatlarına tepki gösterdi.

Sivas'ta kolonya imalatı ve toptancılığı yapan Reşat Ateş, Koronavirüs'ün Türkiye'de görülmesinin ardından artan fiyatlara tepki gösterip üreticileri aldanmamaları için uyardı. Kaliteli kolonyanın, her türlü virüse karşı etkili bir anti bakteriyel olduğunu belirten Ateş, "Koronavirüs sonrası satışlar ciddi oranda arttı. Ancak virüs sadece şimdi yok. Biz sürekli virüs tehditleri ile karşı karşıyayız. Derecesi yüksek ve kaliteli bir kolanya bizi her türlü virüsten koruyabilir. Ancak merdiven altında üretilen kolonyaların çoğunda 80 derece yazsa da yapılan ölçümlerde öyle olmadığını görüyoruz. Bu tip sıradan kolonyalar bizi virüslerden korumayabilir."dedi.



Marka kolonyaların fiyatı sabittir

Ateş, kalitesiz kolonyaların virüsten korumayacağı gibi fiyatlarının da sabit kalmayacağını belirtip, "Satışların artması ile fiyatlarında yükseldiğini gördük. Bu olmaması gereken bir şeydir. Bizim fiyatlarımız 1.5 yıldır aynı. Hiçbir artış yapmadık. Halkımız aldanmasın. Fiyatı bir anda yükselen kolonyaları almasın. Fiyatı yükselen kolonyalar merdiven altı üretimlerdir. Markası olan kaliteli kolonyaların fiyatı aynıdır, değişmez."şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA