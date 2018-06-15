Kolonya İkram Edeyim Derken Kör Etmeyin

Sivas'ta 41 yıldır kolonya üreticiliği yapan Reşat Ateş, sahte kolonyaların göze temas etmesi halinde körlüğe neden olabileceğini söyledi.

Uzmanlar kalitesiz ve sahte kolonyaların kör edebileceği uyarısında bulundu. Bayramların vazgeçilmezi olan kolonyada standart dışı üretimler, ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Sahte kolonyalarda kullanılan metil alkol, insan sağlığı üzerinde ciddi tahribatlara yol açabiliyor. Sivas'ta 41 yıldır kolonya üreticiliği yapan Reşat Ateş de sahte kolonyaların gözle teması halinde körlüğe yol açabileceğini söyledi.

Uzun yıllardır Sivas'ta kolonya üretimi yapan ve 22 farklı kolonya üreten Reşat Ateş, kolonya alırken çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek,"Dışarıda satılan renkli, basit, zararlı ve işe yaramayan kolonyalardan sakınılması gerekiyor. Kutulu ambalajlı üzerinde firma bilgileri olan, Sağlık Bakanlığı bilgileri olan ürünler tercih edilmeli. Daha çok seyyar satıcıların bayrama yönelik sattıkları renkli kolonyalar var. O tür kolonyalar genelde sıkıntılı oluyor. Zaten kokusunu kokladığı zaman çok itici, yakıcı kokular oluyor. Bir de renklendirdikleri için göze hoş geliyor. Etil alkol metil alkol diye bir olay var. Zaten metil alkol kullanıyorlarsa o hem döktüğü zaman cildi yakıyor hem de göze temas ettiği zaman gözde sorunlara yol açıyor. Kokusuna baktığımız zaman tiksinirler. Metil alkol boya sanayisinde kullanılıyor. Temizlik, boya ve otomobil sanayisinde o tür alanlarda kullanılıyor. O göze temas ettiği zaman ettiği zaman kör eder. Piyasa da hesaplı diye kolonyalara yönelmemeleri gerekiyor. Zaten hesaplı olduğundan anlarlar." dedi. - SİVAS