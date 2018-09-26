Kolonya İçtiği İleri Sürülen Genç Öldü

Samsun'da kolonya içtiği ileri sürülen genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kolonya içtiği iddia edilen Barış Ç. (17) zehirlenerek hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Barış Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN