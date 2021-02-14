Kolonya içti, hayatını kaybetti
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Kolonya içti, hayatını kaybetti

14.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:20
Kolonya içti, hayatını kaybetti

BARTIN'da kolonya içtiği iddia edilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARTIN'da kolonya içtiği iddia edilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede  hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyünde oturan Şaban Kesim, iddiaya göre dün evde kolonya içti. Görme bozukluğu yaşayan Kesim'in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kesim, yoğun bakıma alındı. Kesim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanenin yoğun bakım sevisinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

- Bartın
Kolonya içti, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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