Kolonya içti, hayatını kaybetti
14.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:20
BARTIN'da kolonya içtiği iddia edilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BARTIN'da kolonya içtiği iddia edilen 57 yaşındaki Şaban Kesim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Bartın
Merkeze bağlı Kayadibiçavuş köyünde oturan Şaban Kesim, iddiaya göre dün evde kolonya içti. Görme bozukluğu yaşayan Kesim'in yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Kesim, yoğun bakıma alındı. Kesim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde hastanenin yoğun bakım sevisinde yaşamını yitirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bartın
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR