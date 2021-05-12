Kolonya içerek zehirlenen bir kişi hastanelik oldu
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Kolonya içerek zehirlenen bir kişi hastanelik oldu

Kolonya içerek zehirlenen bir kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir otel odasında kolonya içen bir kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir otel odasında kolonya içen bir kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ.B. aldı bir kişi kaldığı otel odasında kolonya içerek zehirlendi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.İ.B., tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisine yatışı yapılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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