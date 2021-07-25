Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
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Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Eskişehir'de alkol bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, içtiği kolonyadan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Alpu'ya bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Alkol bağımlısı olduğu öğrenilen 54 yaşındaki Remzi Y., alkol bulamadığı için evdeki kolonyayı içti. İçtiği kolonya sonucu zehirlenen Remzi Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi bulunan Remzi Y, yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Hastanede hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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