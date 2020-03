Kolonya firmasından uyarı: Sahte kolonya kör edebilir, ölüme yol açabilir TÜRKİYE'de, koronavirüse karşı tedbir amacıyla en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen kolonyanın sahtesinin, sağlık açısından çok tehlikeli olduğu belirtildi.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbir amacıyla en çok kullanılan ürünlerin başında kolonya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş ve üzerindekilere koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağını açıklamasının ardından özellikle kolonyaya rağbet iyice arttı. Firmalar tarafından da taleplerin karşılanması için kolonya üretimi artırıldı.

'KÖRLÜĞE VE ÖLÜME YOL AÇABİLİR'Türkiye'nin en eski firmalarından Pereja'da kozmetik üretimi durdurulup, sadece kolonya üretimine geçildikten sonra merdiven altı ve sahte kolonyaya karşı uyarılar yapıldı. Pereja Ar-Ge sorumlusu ve kimya mühendisi Fatih Uluç, firmalarının laboratuvarlarında büyük titizlikle çalıştıklarına ve sahte kolonya yapımında kullanılan metil alkolün vücuttaki zararına dikkat çekti. Sahte kolonya kullanımının körlük, felç ve ölüm gibi sonuçları olduğunu belirten Uluç, "Burada dikkat etmek gereken şey, kolonyanın etil alkolden üretilmiş olmasıdır. Etil alkolden üretilmiş kolonyaların kullanılmasında herhangi bir problem yok. Zaten güvenilir, bilindik firmalar da etil alkol kullanmaktalar. Bunun yanında merdiven altı, sertifikasız üretim yapan firmalar da elbette ki var. Koronavirüs ile birlikte bu ürünler çoğalmış gözüküyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey, merdiven altı firmaların metil alkol kullandığı. Metil alkol, vücudumuzda toksin birikime neden olduğu için çok tehlikelidir. Zaten biliyorsunuz daha önce Türkiye'de pek çok vaka yaşandı bununla ilgili. İçkide metil alkol kullanıp da vefat eden pek çok insan oldu. Metil alkolün de kolonya da kullanılmasının sakıncası kokusunu içinize çektiğinizde körlüğe kadar, ölüme kadar yol açabilecek sonuçları olur" diye konuştu."Metil alkolün buharını içimize sürekli çekersek bu vücutta birikime neden olmakta. Formikasit dediğimiz bir yıkıma neden olmakta" diyen Uluç, şöyle devam etti: "Vücutta bu biriktikçe körlüğe, felçlere ve ölüme neden olabiliyor. Burada insanlarımızın çok dikkat etmeleri gerekiyor. Metil alkol vücut tarafından emildiğinde, yavaş yavaş sinirleri etkiyerek gözlerde körlüğe kadar götürüyor. Metil alkolün yıkımıyla bu buharı çektiğimiz için vücudun her yerinde bu tahribat, asit birikimi olmakta. Bu da vücudun tüm uzuvlarını etkilemekte. En son ölüme kadar götürüyor. Metanol ile etil alkol birbirine çok yakın yapısı olan iki ham madde. İkisinin de suda çözünürlüğü var. Burada tek önemli olan şey bilindik firmalardan alınması. Bilindik firmalardan alındıktan sonra herhangi bir problem yok. Güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor." 'KOLONYA YÜZEY TEMİZLİĞİNDE DE KULLANILABİLİR'Sahte kolonyayı gerçeğinden ayırmanın zor olduğunu belirten Fatih Uluç, tek çözümün bilindik markaların tercih edilmesi olduğunu söyledi. Uluç, "Metanol ile etil alkol birbirine çok yakın yapısı olan iki ham madde. İkisinin de suda çözünürlüğü var. Burada tek önemli olan şey bilindik firmalardan alınması. Bilindik firmalardan alındıktan sonra herhangi bir problem yok. Güvendiğimiz yerlerden almamız gerekiyor. Onun kalitesini böyle anlarsınız" diye konuştu. Kolonyanın yüzey ve kapı kolu temizliği gibi bölgelerde dezenfektan amaçlı da kullanılabileceğini kaydeden Uluç, "Kolonya kullanırken de her zaman insanlar aşırı dozda kullanmamalı. Dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Zaten bu konuda doktorlar da açıklama yapıyor. Özellikle bir yere temas ettikten sonra kolonyayı kullanmalısınız, dezenfektan amaçlı. Kolonya 80 derece olduğu için dezenfektan özelliği taşır. Evlerimizde kapı kollarında veya yüzey temizliğinde rahatlıkla kullanılabilir. Herhangi bir sakıncası yok. Dezenfekte edici özelliği vardır ve her noktada kullanabilirsiniz" dedi. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI: MERDİVEN ALTI ÜRETİMLER VARPereja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi ise koronavirüsle birlikte halkın kolonyaya rağbet ettiğini belirterek, merdiven altı üretimlere kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin kolonyasız kalmayacağını söyleyen Susesi, şunları kaydetti:

"Bu olayı avantaja çevirmek isteyen merdiven altı üretimler ortaya çıkıyor. Özellikle kolonya alırken, tanınmış bilindik yerlerden kolonya alın. Bilinmedik, sağda solda satılan varsa onlara dikkat edin. Çünkü bunlar bizim etil alkol, doğal alkol. Onların ürettiği metil alkol, çok ciddi zararları olan bir alkol. Yüze ve gözlere sürüldüğü zaman çok ciddi sağlık sorunlarına kadar giden bir madde. Kolonyanın bu arada çok ciddi derecede kullanımı arttı. Kolonya kullanırken şuna çok dikkat etmek lazım. Aşırı fazla kolonya kullanmak elleri de tahriş edebiliyor. Elinizle bir yere değdiğiniz zaman, kapı kolu olur veya başka bir yer, o zaman kolonya kullanabilirsiniz, bu dezenfektan olarak geçer. Esas tehlike şu; bu aralar merdiven altı firmalar görüyoruz. Bunlar da etil alkol yerine metil alkol kullanıyorlar. Etil alkol aslında doğal alkol. Metil alkol ise çok ciddi sorunlar yaratan bir alkol türü. Bunun için alacağınız kolonyaları, bildiğiniz markalar, tanıdığınız kişiler, eski markaları almanızı tercih ederim. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Metil alkol kullanıldığı zaman kolonyada, yüzünüze değdi zaman cildinizi tahriş eder ve körlüğe kadar neden olabilir. Bu nedenle alacağınız kolonyalara dikkat edin" diye konuştu.

Kaynak: DHA