Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu - Haber
Türkiye, Edirne, Avrupa, Güncel

Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

DÜNYADA koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de bir vakanın tespit edilmesinin ardından vatandaşlar virüsten korunmak için kolonyaya akın etti.

13.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:53
Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

DÜNYADA koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de bir vakanın tespit edilmesinin ardından vatandaşlar virüsten korunmak için kolonyaya akın etti. Türkiye'nin önde gelen en eski kolonya üreticilerinden Peraja, yoğun talepleri karşılamak için personel ve vardiya sayısını artırmasına rağmen gelen yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Firmanın Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, iç talebi karşılamak için Avrupa ülkelerine ihracatı durdurduklarını belirterek, "Şu anda Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğinin duyurulmasının ardından uzmanların virüse karşı korunmak için ellerin sık sık yıkanması ve kolonya kullanılmasını tavsiye etmesi üzerine, ülke genelinde kısa sürede kolonya satışı büyük oranda arttı. Vatandaşlar, kolonya satılan işyerlerine akın ederken, kolonya üretici firmalarda talebi karşılamak için üretimlerini artırdı.Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya üreticilerinden Pereja, gelen taleplere yetişmek için üretim kapasitesini artırdı. Tesislerde 120 kişilik personel sayısı, 170'e çıkarılırken, vardiya sistemine geçildi. Türkiye'nin önde gelen market zincirlerine, Avrupa ülkelerine ürün veren firma, kendi internet sitesi ve mağazalarından gelen talepleri karşılamakta güçlük çekerken, iç talebi karşılamak için Avrupa ülkelerine ürün ihracatını durdurdu.'TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR'Peraja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, kolonyada büyük bir talep patlaması yaşadıklarını ve bunu karşılamak için çalıştıklarını belirterek, üretimlerini 5-6 kat arttırdıklarını söyledi. Susesi, "Biz daha önce saat 08.00-18.00 vardiyası çalışıyorduk fakat bu koronavirüs çıktıktan sonra bildiğiniz gibi kolonyada çok ciddi bir patlama oldu. Şu anda ek olarak elaman ilave etme kararı aldık ve normalde vardiya olmadığı  halde bir vardiya ilave daha koyduk. Buna rağmen mümkün değil kolonya satışlarına yetişemiyoruz, talep çok fazla. Elimizden geldiği kadar bu taleplere cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.YOĞUN TALEP GELEN AVRUPA'YA SATIŞLAR DURDUEdirne'den Avrupa'nın bir çok ülkesine ihracat yaptıklarını ifade eden Susesi, son günlerde Avrupa ülkelerinde de yoğun talep aldıkları söyledi. Susesi, "Şu anda Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak" dedi.'KOLONYA KÜLTÜRÜ GERİ DÖNDÜ'Türkiye'de kolonya kültürünün çok eskiye dayandığını ve virüsle birlikte yeniden geri döndüğünü belirten Susesi, "Aslında bildiğiniz gibi eskiden hep misafirlikte kolonya ikram ederlerdi hatırlarsanız. Düşündüğünüzde misafirlikte ne kadar dezenfekte ediliyormuşsunuz. Şimdi bakıyoruz artık sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın tamamına kolonya kültürü sıçradı. Bu da ne kadar kolonyanın önemli olduğunu gösteriyor. Anladığım kadarıyla yine eskiye dönüş olacak ve bu koronavirüs bitse bile kolonya ile el temizleme hijyenik olarak devam edecek" diye konuştu.'UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİMİZ TALEP VAR'Firmanın İşletme Müdürü Hüseyin Özerden, koronavirüs vakalarının yayılmasından önce bir vardiya çalıştıklarını belirterek, "Son 15 gündür sabah 8'den gece 11-12'ye kadar çalışmamız sürüyor. Müthiş bir talep patlaması oldu, yetişmekte zorlanıyoruz, yeni elemanlar alıyoruz. Kapasitemiz büyük olduğu için piyasaya hitap etmekte zorluk çekmedik. Elimizden geldiğince istenilen siparişleri karşılamaya çalışıyoruz, fakat çok fazla talep patlaması olduğu için biraz sıkışıklığımız var. Kapasitemiz çok büyük, alanımız çok geniş, üretimde sıkıntılarımız yok ama uzun zamandır görmediğimiz oranda kolonya satışımız var" dedi.

Türkiye'de zaman zaman kolonya sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çeken Özerden, "Sıkıntı olur ama bizim gibi büyük, tedariki olan, stoklarını güçlü tutan firmalarda ileride sıkıntı olmaz. Ama herhalde bir kaç firma ayakta kalır böyle olursa. Çünkü ham madde ihtiyacını karşılamakta zorlanırlar. Çok yüksek bir talep var. Şu an için bizim hammadde sıkıntımız yok. Bunun nedeni bizim stoklu çalışmamız. Başka firmalar bizden istiyor ama biz kendi siparişlerimize ancak yetiştiğimiz için onları kabul etmiyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Haber
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Beşiktaş'tan TFF'ye derbi çağrısı: Ailelerinizi de alın gelin
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Uğur Akkuş Muhterem Nur Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Ali Palabıyık Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:41:17. #1.15#