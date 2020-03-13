Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu
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Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurduDÜNYADA koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de bir vakanın tespit edilmesinin ardından vatandaşlar virüsten korunmak için kolonyaya akın etti.

13.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:20
Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

DÜNYADA koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de bir vakanın tespit edilmesinin ardından vatandaşlar virüsten korunmak için kolonyaya akın etti. Türkiye'nin önde gelen en eski kolonya üreticilerinden Peraja, yoğun talepleri karşılamak için personel ve vardiya sayısını artırmasına rağmen gelen yoğun talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Firmanın Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, iç talebi karşılamak için Avrupa ülkelerine ihracatı durdurduklarını belirterek, "Şu anda Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğinin duyurulmasının ardından uzmanların virüse karşı korunmak için ellerin sık sık yıkanması ve kolonya kullanılmasını tavsiye etmesi üzerine, ülke genelinde kısa sürede kolonya satışı büyük oranda arttı. Vatandaşlar, kolonya satılan işyerlerine akın ederken, kolonya üretici firmalarda talebi karşılamak için üretimlerini artırdı.

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Türkiye'nin en eski kozmetik ve kolonya üreticilerinden Pereja, gelen taleplere yetişmek için üretim kapasitesini artırdı. Tesislerde 120 kişilik personel sayısı, 170'e çıkarılırken, vardiya sistemine geçildi. Türkiye'nin önde gelen market zincirlerine, Avrupa ülkelerine ürün veren firma, kendi internet sitesi ve mağazalarından gelen talepleri karşılamakta güçlük çekerken, iç talebi karşılamak için Avrupa ülkelerine ürün ihracatını durdurdu.

'TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR'

Peraja Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şendoğan Susesi, kolonyada büyük bir talep patlaması yaşadıklarını ve bunu karşılamak için çalıştıklarını belirterek, üretimlerini 5-6 kat arttırdıklarını söyledi. Susesi, "Biz daha önce saat 08.00-18.00 vardiyası çalışıyorduk fakat bu koronavirüs çıktıktan sonra bildiğiniz gibi kolonyada çok ciddi bir patlama oldu. Şu anda ek olarak elaman ilave etme kararı aldık ve normalde vardiya olmadığı halde bir vardiya ilave daha koyduk. Buna rağmen mümkün değil kolonya satışlarına yetişemiyoruz, talep çok fazla. Elimizden geldiği kadar bu taleplere cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

YOĞUN TALEP GELEN AVRUPA'YA SATIŞLAR DURDU

Edirne'den Avrupa'nın bir çok ülkesine ihracat yaptıklarını ifade eden Susesi, son günlerde Avrupa ülkelerinde de yoğun talep aldıkları söyledi. Susesi, "Şu anda Avrupa ülkelerinden çok ciddi kolonya talebi alıyoruz. Fakat şu anda vermiyoruz, sadece iç talebi karşılıyoruz çünkü en önemli önceliğimiz Türkiye'deki ihtiyacı karşılamak" dedi.

'KOLONYA KÜLTÜRÜ GERİ DÖNDÜ'

Türkiye'de kolonya kültürünün çok eskiye dayandığını ve virüsle birlikte yeniden geri döndüğünü belirten Susesi, "Aslında bildiğiniz gibi eskiden hep misafirlikte kolonya ikram ederlerdi hatırlarsanız. Düşündüğünüzde misafirlikte ne kadar dezenfekte ediliyormuşsunuz. Şimdi bakıyoruz artık sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın tamamına kolonya kültürü sıçradı. Bu da ne kadar kolonyanın önemli olduğunu gösteriyor. Anladığım kadarıyla yine eskiye dönüş olacak ve bu koronavirüs bitse bile kolonya ile el temizleme hijyenik olarak devam edecek" diye konuştu.

'UZUN ZAMANDIR GÖRMEDİĞİMİZ TALEP VAR'

Firmanın İşletme Müdürü Hüseyin Özerden, koronavirüs vakalarının yayılmasından önce bir vardiya çalıştıklarını belirterek, "Son 15 gündür sabah 8'den gece 11-12'ye kadar çalışmamız sürüyor. Müthiş bir talep patlaması oldu, yetişmekte zorlanıyoruz, yeni elemanlar alıyoruz. Kapasitemiz büyük olduğu için piyasaya hitap etmekte zorluk çekmedik. Elimizden geldiğince istenilen siparişleri karşılamaya çalışıyoruz, fakat çok fazla talep patlaması olduğu için biraz sıkışıklığımız var. Kapasitemiz çok büyük, alanımız çok geniş, üretimde sıkıntılarımız yok ama uzun zamandır görmediğimiz oranda kolonya satışımız var" dedi.

Türkiye'de zaman zaman kolonya sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çeken Özerden, "Sıkıntı olur ama bizim gibi büyük, tedariki olan, stoklarını güçlü tutan firmalarda ileride sıkıntı olmaz. Ama herhalde bir kaç firma ayakta kalır böyle olursa. Çünkü ham madde ihtiyacını karşılamakta zorlanırlar. Çok yüksek bir talep var. Şu an için bizim hammadde sıkıntımız yok. Bunun nedeni bizim stoklu çalışmamız. Başka firmalar bizden istiyor ama biz kendi siparişlerimize ancak yetiştiğimiz için onları kabul etmiyoruz" dedi.

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Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

Kaynak: DHA

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Kolonya firması, iç talebi karşılamak için Avrupa'ya satışları durdurdu

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