Kolon kanseri hasta 'yüksek riskli' tedavi yöntemiyle sağlığına kavuştu
Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.
28.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:13
Sakarya'da kolon kanseri hastanın, kalın bağırsağında bulunan tümörün nadir yapılan ameliyat sayesinde temizlenmesiyle böbrekleri kurtarıldı.
Sakarya'da yaşayan kalın bağırsak kanseri Murat Kara (40), tedavi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com