Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı Kilis kent merkezi ile köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kolombo' lakaplı M.A. düzenlenen operasyonla jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı

KİLİS - Kilis kent merkezi ile köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Kolombo' lakaplı M.A. düzenlenen operasyonla jandarma tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Kilis kent merkezinde ve köylerinde birçok hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarının faili olarak aranan ve hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kolombo lakaplı M.A isimli şüpheli, metruk binaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

İfadesi alınan M.A., sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı
Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı
Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı
Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Yonca Evcimik Berdan Mardini
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Hakan Reçber Lionel Messi Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolombo lakaplı seri hırsız yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:26:05. #1.16#

title