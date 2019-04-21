Kolombo Büyükelçisi Özçuhadar: Patlamada 2 Mühendisimiz Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Kolombo'daki bir otelde maydana gelen patlamada 2 Türk mühendisinin hayatını kaybettiğini söyledi. DHA muhabirine bilgi veren Büyükelçi Özçuhadar, patlamalarda yaralı bir Türk vatandaşının olup olmadığı noktasında kendilerine bilgi ulaşmadığını belirtti, hayatını kaybeden Türklerin ailelerine bilgi verileceğini söyledi.

Kaynak: DHA