Kolombiyalı Üniversite Öğrencileri Okul Yönetimine Tepki Olarak Mini Etek Kampanyası Başlattı

Kolombiyalı üniversite öğrencilerine rahatsız edici arkadaşları ve hocalarından kaçınmak için mini etek giymemelerini tavisye eden üniversite yönetimi protesto ediliyor. Üniversitenin cinsiyetçi tutumuna karşı çıkan ve bunu herkese duyurmak isteyen öğrenciler Perşembe günü kampüste mini etek giyme kampanyası başlattı.

"YASAK DEĞİL TAVSİYE" DEDİLER

Medellin'de bulunan Pontifical Bolivarcı Üniversitesi bu tuhaf tavsiyeyi web sitesinde yayınladı. Gelen tepkiler sonrası üniversite, bu bildirinin sadece bir tavsiye olduğunu söyledi.

Üniversite, öğrencilere bir kıyafet yasağı koymadığını ve kişiliklerini ifade etme haklarına saygı duyduklarını söylerken, bu uyarının daha çok yeni öğrencilere yönelik olduğunu açıkladı.

"MİNİ ETEK EVE SIKI KIYAFETLER GİYMEMENİZİ TAVSİYE EDERİZ"

Web sitesinden kalıdırılan orijinal yazı, "Üniversiteye gitmek için nasıl kıyafet giymelisin" başlığı taşıyordu. Taysiyelerin çoğu cinsiyetsiz olarak ifade edilse de çoğu kadınları ilgilendiren maddelerdi.

30 Ocak'ta yayınlanan bildiride yer alan "Sınıf arkadaşlarınıza veya öğretmenlerinize dikkatini dağıtmamak için kısa etekler veya sıkı giyimli kıyafetler giymemenizi öneririz." ibaresi üzerine sosyal medyada başlatılan kampanya büyük dikkat çekti.

KADINLARA SAYGISIZLIK

Helena Múnera isimli bi öğrenci, "Kısa etek giyme hakkımız için kavga ettiğimizi düşünenler çok yanılıyor. İstediğimiz şey, kadınlara saygısızlığı teşvik eden mesajların sona ermesidir." dedi.