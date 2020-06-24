Kolombiyalı kas hastası çocuktan sağlık çalışanlarına anlamlı hediye GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Steven Tao Lozano'dan detaylar Steven Tao Lozano'nun çalışmalarından detaylar Steven Tao Lozano'nın çizimlerini sağlık çalışanlarına vermesi BOGOTA - Kolombiya'da genetik kas zayıflığı hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) 13 yaşındaki Steven Tao Lozano,...

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Steven Tao Lozano'dan detaylar

Steven Tao Lozano'nun çalışmalarından detaylar

Steven Tao Lozano'nın çizimlerini sağlık çalışanlarına vermesi BOGOTA - Kolombiya'da genetik kas zayıflığı hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi'li (DMD) 13 yaşındaki Steven Tao Lozano, Bogota kentindeki bir hastanede yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yaptığı çizimleri hediye etti. Son zamanlarda vücudundaki hareketliliği kaybeden çocuk, çizimlerini yaptığı için sağ elini kullanabilmeye yoğunlaştı. Karantina döneminde saatlerini harcadığı çizimler, Steven için hem terapiye hem de hobiye dönüştü.

Kaynak: AA