Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin 'aile üyelerine şiddet uyguladığı' gerekçesiyle gözaltına alındı

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin, "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, 34 yaşındaki oyuncu, anlaşmazlık yaşadığı babası ve diğer aile üyelerine saldırdı.

Olay yerine gelen Kolombiya polisi, Guarin'i gözaltına aldı.

Polisin oyuncuyu gözaltına aldığı sırada kaydedilen ve Kolombiya basınında paylaşılan bir videoada, Guarin'in üzerinin kana bulandığı görülüyor.

Kavgaya yol açan anlaşmazlığın sebebi açıklanmazken, polis, Guarin'in olay sırasında aşırı alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle kontrolünü kaybettiğini bildirdi.

Fransa'da Saint-Etienne, Portekiz'de ise Porto'da oynayan Guarin, 2012-2016 yıllarında İtalya'nın Inter takımında forma giydi.

Guarin, kariyerini ülkesinin Millonarios takımında sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiyalı futbolcu Fredy Guarin "aile üyelerine şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gözaltına alındı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:49:38. #1.15#
title