Kolombiyalı anne işitme engelli kızı için şeffaf maske geliştirdi

Dikimhanenin dışarıdan görüntüsü

Atölyede şeffaf maske dikilmesi

Atölyede çalışanlardan detaylar

İşitme kaybı olan Maria Jose'nin detayları

Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları

İşitme kaybı olan Maria Jose'nin odasındaki hazırlıkları

Maria Jose'nin annesi Nany Garzon'un açıklamaları

Nany Garzon'un Maria Jose'nin saçlarını düzeltmesi

Maske detayları

Nany Garzon'un açıklamaları Kolombiya'nin Cali kentinde iki taraflı sensörinöral işitme kaybı olan Maria Jose, modelini annesinin geliştirdiği maske sayesinde, daha rahat iletişim kurabiliyor. Maske günlük yaşamda Maria Jose için temel bir yardımcı haline geldi. Maskedeki dudakları görünür kılan boşluk, işaret dili kullanmayan fakat dudak okuyabilen insanlarla iletişim kurabilmeye yardımcı oluyor.