Kolombiyadaki binlerce Venezuelalı göçmen Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kolombiyadaki binlerce Venezuelalı göçmen Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönüyor

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan genel karantinada işsiz kalan binlerce Venezuelalı ülkelerine dönmek için sınırda yoğunluk oluşturdu.

Kolombiyadaki binlerce Venezuelalı göçmen Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönüyor
04.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:23

Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan genel karantinada işsiz kalan binlerce Venezuelalı ülkelerine dönmek için sınırda yoğunluk oluşturdu.

Infobae isimli internet sitesinde çıkan habere göre, ülkede mart ayından bu yana uygulanan genel karantina nedeniyle işsiz kalan binlerce Venezuelalı göçmen, ülkelerine geri dönmek için sınır kenti Cucuta'ya yığıldı.

Venezuelalı göçmenlerden Cecilio Zagarra, iki yıldan bu yana Kolombiya'da yaşadığını belirterek, "Kovid-19'a kadar inşaat işinde çalışıyordum ama virüs yüzünden işsiz kalınca bütün birikimimiz tükendi. Kirayı ödeyemedik bizi evden çıkardılar. Salgın hayatımızı 180 derece değiştirdi, kabusu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başka bir göçmen Rosmery Sanchez de altı ay önce Kolombiya'ya geldiğini ancak virüs yüzünden işsiz kaldığını vurgulayarak, "Daha istikrarlı bir hayat için buraya geldik ama virüs yüzünden işsiz kaldık ve gidecek hiçbir yerimiz yok." diye konuştu.

Öte yandan Kolombiyalı yetkililerin, Venezuelalı göçmenlerin seyahat geçiş işlemlerini günde 400'den 80'e düşürdüğü ve haftada 3 gün işlem yaptığı kaydedildi.

Kolombiya Göç Müdürü Juan Espinosa, konuya ilişkin açıklamasında, Venezuelalıların şu anda bulundukları bölgede kalmaları gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda karmaşık bir durum var her gün onlarca otobüs göçmen geliyor, açıkçası hareket zamanı değil." dedi.

Kolombiya Göç Müdürlüğüne göre, şimdiye kadar 72 bin Venezuelalı göçmen sınırı geçerek ülkesine döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı Haber
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Haber
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Türkiye Kovid-19'la mücadele ederken ortaya çıkan KKKA'nın ölüm oranı, koronadan 3 kat fazla
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Haldun Dormen Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Fenerbahçe Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Kolombiyadaki binlerce Venezuelalı göçmen Kovid-19 nedeniyle ülkelerine dönüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 22:26:18. #1.15#
title