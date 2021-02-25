Kolombiya'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci sevkiyatı ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kolombiya'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci sevkiyatı ulaştı

25.02.2021 03:11 | Son Güncelleme: 25.02.2021 03:14
Kolombiya'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci sevkiyatı ulaştı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin 310 dozluk ikinci sevkiyat, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin 310 dozluk ikinci sevkiyat, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, getirilen aşılarda önceliğin sağlık çalışanlarına ve 80 yaş üzeri vatandaşlara verileceği belirtildi.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, gelen 50 bin 310 dozluk ikinci sevkiyat aşıdan şehirdeki sağlık çalışanlarına uygulanacak şekilde 13 bin adedinin kısa zamanda kendilerine teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

Kolombiya'ya şimdiye kadar Pfizer'dan 100 bin 310 doz aşı ve Çinli ilaç şirketi Sinovac'tan ise 192 bin doz aşı geldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 59 bin 260 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Demet Akalın Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolombiya'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci sevkiyatı ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 03:14:40. #1.15#
title