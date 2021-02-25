Kolombiya'ya Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci sevkiyatı ulaştı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 50 bin 310 dozluk ikinci sevkiyat, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, getirilen aşılarda önceliğin sağlık çalışanlarına ve 80 yaş üzeri vatandaşlara verileceği belirtildi.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, gelen 50 bin 310 dozluk ikinci sevkiyat aşıdan şehirdeki sağlık çalışanlarına uygulanacak şekilde 13 bin adedinin kısa zamanda kendilerine teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.

Kolombiya'ya şimdiye kadar Pfizer'dan 100 bin 310 doz aşı ve Çinli ilaç şirketi Sinovac'tan ise 192 bin doz aşı geldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 237 bin 542 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 59 bin 260 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan