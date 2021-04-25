Kolombiya'ya 912 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'ya 912 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi

Kolombiya'ya 912 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs aşısından 912 bin doz teslim edildi.

Kolombiya'ya, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında dağıtılan yeni tip koronavirüs aşısından 912 bin doz teslim edildi.

Başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda, aşıların teslimi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, aşıların temin edilmesinde COVAX'ın önemine değinerek, "COVAX çok taraflı bir mekanizma, aşıların sağlanmasında tüm dünya için fark oluşturuyor ve aynı zamanda çok farklı bir vizyonu pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni gelen aşı sevkiyatlarının da eklenmesiyle toplam 6 milyon 527 bin 184 doz aşıya ulaştıklarını belirterek, "COVAX kapsamında gelen yeni doz aşılar, toplu aşılama hedeflerimizi daha da güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyasında, ülkede şimdiye kadar 4 milyon 318 bin 314 kişiye aşı yapıldı.

Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 757 bin 274 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 70 bin 886 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Otomobilin lastiğini patlatıp çaldıkları 1 milyon 600 bin lirayı, Kolombiya'ya kaçırmışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiya'ya 912 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:51:18. #1.14#

title