Kolombiya'ya 551 bin 70 doz Kovid-19 aşısı getirildi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 551 bin 70 doz, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 551 bin 70 doz, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni sevkiyatla ülkedeki aşı dozunun 5 milyon 65 bin 284'e ulaşıldığı bildirildi.

Ülkedeki kitlesel aşı kampanyasının devam ettiği, 3 milyonun üzerinde vatandaşa aşı yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık, aşı randevusu alan 65 yaş ila 70 yaş üzeri vatandaşların aşılanması için aşıların dağıtımının hızlı şekilde yapılacağını belirtti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 18 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ile 10 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını duyurmuştu.

Son 24 saatte 16 bin 739 vakanın tespit edildiği Kolombiya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 552 bin 937'ye, virüse bağlı ölenlerin sayısı ise 66 bin 156'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülkesi" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan