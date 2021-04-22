Kolombiya'ya 549 bin 900 doz Kovid-19 aşısı getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'ya 549 bin 900 doz Kovid-19 aşısı getirildi

Kolombiya'ya 549 bin 900 doz Kovid-19 aşısı getirildi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 549 bin 900 doz teslim edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 549 bin 900 doz teslim edildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların teslim alınma sürecinin devam ettiğini belirterek "Brüksel'den 549 bin 900 doz daha Pfizer aşısı ülkemize ulaştı. Toplamda 5 milyon 615 bin doza ulaştık ve Kolombiyalıları aşılamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan 17 Şubat'tan bu yana devam eden kitlesel aşı kampanyası kapsamında ülkede şimdiye kadar 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Kolombiya'da şimdiye kadar 2 milyon 701 bin 313 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 69 bin 596 kişi hayatını kaybetti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Duque, 18 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ile 10 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Korona tedavisinde yeni umut! Faz-2 çalışmalarına başlanan ilaç adayı, tamamen yerli imkanlarla yapıldı
Dünyayı hayrete düşüren skandal! Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Dünyayı hayrete düşüren skandal! Meksika ve Polonya'da sahte BioNTech aşıları bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Cem Yılmaz Burcu Biricik
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiya'ya 549 bin 900 doz Kovid-19 aşısı getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:16:25. #1.15#

title