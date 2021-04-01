Kolombiya'ya 100 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi
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Kolombiya'ya 100 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'ya 100 bin doz Kovid-19 aşısı getirildi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 100 bin doz, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan 100 bin doz, Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya getirildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni sevkiyatla ülkedeki aşı dozunun 3 milyon 144'e ulaşıldığı bildirildi.

Ülkedeki kitlesel aşı kampanyasının devam ettiği; 2 milyonun üzerinde vatandaşa aşı yapıldığı kaydedildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 18 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ile 10 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını duyurmuştu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 63 bin 422'ye çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 646 vakanın tespit edildiği Kolombiya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 377'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 285 bin 515'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülkesi" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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