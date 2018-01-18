Kolombiya, Venezuelalıara Açık Kapı Politikası Uyguluyor"

Kolombiya Maliye Bakanı Mauricio Cardenas, Venezuela'daki siyasi ve ekonomik sorunlar dolayısıyla Kolombiya'ya göç eden Venezuelalılara yönelik, ülkesinin açık kapı politikası uyguladığını söyledi.



Başkent Bogota'daki Maliye Bakanlığında gazetecilerle buluşan Cardenas, Kolombiya'daki Venezuelalılara verilen hizmetler hakkında konuştu.



Kolombiya'da yaklaşık 750 bin Venezuelalının bulunduğunu kaydeden Maliye Bakanı Cardenas, bunların 200 bininin Ekvador'a geçiş yapmak için ülkesine gelen Venezuelalılar olduğunu söyledi.



Cardenas, ülkesinin bu konudaki yaklaşımı konusunda "Kolombiya, Venezuelalılara karşı her zaman açık kapı politikası uyguluyor. Bu politika gereği eğitim ve acil durumlar için sağlık hizmetleri sunuyoruz." dedi.



Kolombiya'ya göç eden Venezuelalı çocukların herhangi bir engelle karşılaşmadan sınır bölgesindeki eğitim sistemine dahil edildiğini belirten Cardenas, Venezuelalıların, kamu hastanelerinde de sağlık hizmetlerinden yararlandığını vurguladı.



90 bin Venezuelalı Kolombiya'da aşı oldu

Cardenas, ülkesindeki Venezuelalılara aşı hizmeti de verildiğini açıkladı. Ellerinde net bir rakamın olmadığını söyleyen Cardenas, Kolombiya'da aşı olan Venezuelalı sayısının yaklaşık 90 bini geçtiğini belirtti.



Sınır bölgesindeki hastanelerde şimdiye kadar 24 bin acil durum vakasına yanıt verildiğini dile getiren Cardenas, ayrıca Venezuelalılara geçici gıda yardımları sağlandığını ifade etti.



Cardenas, tüm bunlar için Kolombiya bütçesinde ülkedeki Venezuelalılar için ayrılmış payı kullandıklarına dikkati çekti.



Göç edenlerin sayısının giderek arttığının altını çizen Cardenas, karşılaştıkları durumun zorluğunu, "Fakat elbette Kolombiya'nın bu konudaki kapasitesi sınırlı." sözleriyle ifade etti.